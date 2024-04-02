NBA／公牛取附加賽門票陷兩難 德羅展休不休教頭燒腦

公牛隊今天儘管在與西區第10名的老鷹隊之戰吞下敗仗，不過靠著籃網隊也不敵溜馬隊，確定今年季後將從附加賽打起，但想要爭取首輪附加賽主場優勢，公牛接下來也必須確保戰績不被老鷹超越，總教練唐納文（Billy Donovan）表示，必須在剩餘賽程裡達到團隊健康與戰績的平衡考量。

近期狀態起起伏伏的公牛，今天以12分差距不敵老鷹後，近10場比賽已經吞下6敗，儘管靠著籃網輸球已經確定取得附加賽資格，不過西區第10名的老鷹也僅以半場勝差緊追在後，讓兩隊都想要爭奪附加賽首輪的主場優勢。

對於在已經確定要從附加賽打起的情況下，賽季仍有6場需要進行，且還是要在10天內打上6場比賽，公牛教頭唐納文坦言狀況有點尷尬，「我認為大家肯定都想要在主場打球，這可是一大優勢，但對整個團隊來說健康也是不能忽視的問題，所以我們必須坐下來討論，但我認為我們與老鷹的爭奪會走到最後一刻。」

唐納文坦言，不排除在接下來幾場比賽讓球員輪番休息、調養，不過要怎麼安排仍必須要詳細規劃，尤其有些球員必須依賴不斷出賽來維持感覺，有些人則渴望休息調整，「當需要做出決定時我會做決定，但在此之前我們還有一些事情需要做。」

對公牛來說，34歲的德羅展（DeMar DeRozan）正是需要唐納文需要坐下來溝通的對象，邁入生涯第15個賽季的他，本季平均出賽達到37.6分鐘且僅缺席3場比賽，成為本賽季累積上場時間最長的球員，談到自己的出賽時間時，他說：「我只是相信自己的一切，因為我總希望自己能全力以赴，無論狀況如何，我都希望自己保有節奏、正確打球。」