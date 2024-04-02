NBA／不滿卡盧索卡位動作 戈貝爾：聯盟不罰我會讓他付出代價

公牛昨天作客扳倒西區強權灰狼，三分球8投7中的卡盧索（Alex Caruso）無疑扮演致勝功臣。不過他在比賽中展現強硬而充滿侵略性的防守動作，卻引發戈貝爾（Rudy Gobert）的不滿，兩人險些爆發衝突。

當時兩人在一波卡位中糾纏在一起，卡盧索的右腳有點勾住戈貝爾，不過戈貝爾的手臂也架在了卡盧索的頸部，疑似順勢要把他撂倒，兩人有明顯的肢體動作。

「我在幾年前曾經因為類似的動作導致膝蓋受傷，就是因為有人衝撞我膝蓋讓我缺席了一個月。我希望聯盟可以好好檢視這一球，如果他們不追究這些人的責任，我會讓他們付出代價。」戈貝爾賽後氣憤地說。

Rudy Gobert wants the NBA to discipline Alex Caruso for this play



"I hope they look at this, because if they don't hold people accountable, I'm gonna hold them accountable myself," 👀



pic.twitter.com/goQtFZcbfc — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年4月1日

儘管戈貝爾火氣難消，但也有球迷聲援卡盧索，認為他這個卡位動作不是骯髒，只是很努力在體型劣勢下試圖爭取球權，很慶幸兩人並沒有受傷情況發生。

一直以來都以拚命三郎的態度在場上爭取機會的卡盧索，先前面對巫師也曾與波爾（Jordan Poole）發生肢體衝撞風波。當時他先被波爾撞倒，隨後馬上還以顏色，結果被吹了1級惡意犯規。