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NBA／不滿卡盧索卡位動作 戈貝爾：聯盟不罰我會讓他付出代價

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戈貝爾(右)與卡盧索因卡位動作引發衝突。
戈貝爾(右)與卡盧索因卡位動作引發衝突。

公牛昨天作客扳倒西區強權灰狼，三分球8投7中的卡盧索（Alex Caruso）無疑扮演致勝功臣。不過他在比賽中展現強硬而充滿侵略性的防守動作，卻引發戈貝爾（Rudy Gobert）的不滿，兩人險些爆發衝突。

當時兩人在一波卡位中糾纏在一起，卡盧索的右腳有點勾住戈貝爾，不過戈貝爾的手臂也架在了卡盧索的頸部，疑似順勢要把他撂倒，兩人有明顯的肢體動作。

「我在幾年前曾經因為類似的動作導致膝蓋受傷，就是因為有人衝撞我膝蓋讓我缺席了一個月。我希望聯盟可以好好檢視這一球，如果他們不追究這些人的責任，我會讓他們付出代價。」戈貝爾賽後氣憤地說。

儘管戈貝爾火氣難消，但也有球迷聲援卡盧索，認為他這個卡位動作不是骯髒，只是很努力在體型劣勢下試圖爭取球權，很慶幸兩人並沒有受傷情況發生。

一直以來都以拚命三郎的態度在場上爭取機會的卡盧索，先前面對巫師也曾與波爾（Jordan Poole）發生肢體衝撞風波。當時他先被波爾撞倒，隨後馬上還以顏色，結果被吹了1級惡意犯規。

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