NBA／溜馬痛宰籃網 卡萊爾生涯939勝躍居史上第12
溜馬在主場以133比111痛宰了籃網，繼續維持東區第6名席次。不過看似一面倒的戰力差距過程中，這場比賽還是出現了一些小插曲。
上半場結束溜馬取得28分大幅領先優勢，不過主力中鋒透納（Myles Turner）卻在一次灌籃中傷到右手，導致食指出現嚴重脫臼整個彎曲，這讓透納只能勉強用左手罰完球，隨後退場進行治療。
總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，經過X光檢查後，透納沒有骨折狀況，但下一場能否出賽仍是未知數。這場比賽透納獲得9分6籃板5阻攻。
此外，在第三節一波攻防中，施羅德（Dennis Schroder）上籃與史密斯（Jalen Smith）發生肢體碰撞，兩人爆發衝突，後者因惡意犯規遭驅逐出場，施羅德也吞下技術犯規。史密斯退場前拿到17分10籃板。
這些狀況沒有影響到溜馬的整體發揮，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）僅上場27分鐘就拿下27分13助攻4籃板，溜馬在比分拉開情況下，也讓14名球員輪番上場，僅有一人得分未開張。
這場勝利是總教練卡萊爾執教生涯第939勝，超越傳奇教頭「紅頭」奧巴赫（Red Auerbach），獨居史上第12名，距離第11名的費區（Bill Fitch）還差5勝。卡萊爾接下來兩個賽季將有望成為史上第11位千勝教頭。
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