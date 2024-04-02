快訊

馬英九問比亞迪領先幾年？宋濤：要有自信心 「別人永遠追不上」

499吃到飽資費方案限「攜碼」？業者曝殘酷2原因：優惠直接差5000

教部公文系統癱瘓4天終於修好了！教職員瘋狂收發文：怕10分鐘後又不正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／綠衫軍替補砲手外線爆發 感謝泰托姆「吸怪」效應

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
豪瑟替補上場24分鐘，三分球11投7中飆出25分，這是他生涯第4次單場至少砍進7顆三分球。 法新社
豪瑟替補上場24分鐘，三分球11投7中飆出25分，這是他生涯第4次單場至少砍進7顆三分球。 法新社

季初曾經被黃蜂上演致勝球的塞爾蒂克，今天在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿25分10籃板的帶領下，搭配波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）的穩定發揮，以118比104輕鬆過關，收下近13場比賽的11勝，只差1勝就能達成隊史第14次單季60勝紀錄。

這場比賽另一個受矚目的焦點莫過於外線砲台豪瑟（Sam Hauser）的發揮，替補上場24分鐘，三分球11投7中飆出25分，這是他生涯第4次單場至少砍進7顆三分球。

未經選秀出身的豪瑟，加入綠衫軍3年來成績逐步成長，本季多項數據皆創下生涯新高。特別是塞爾蒂克明星賽後開始調整戰力的情況下，豪瑟更進一步受到重用，幾乎都在外圍出手的他，成為這支三分大隊最重要的火力來源之一。

「當對手以特定的方式針對我們進行防守時，這也解放了像豪瑟這樣的球員，隊友們也持續信任他，在我們的進攻體系中尋找到他。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

賽後談到這場比賽的表現，豪瑟也不忘感謝泰托姆的「吸怪」效應。「我認為我們總能做出正確的傳球並且更多去閱讀比賽。泰托姆吸引了很多防守注意力，他能夠藉此打出正確的戰術。」豪瑟說。

另外報導指出，懷特這場比賽命中4記三分球，本季累積188顆，持續刷新個人生涯紀錄，這也觸發了懷特合約中的獎勵條款，他可以獲得50萬美元的獎金。

相關新聞

NBA／終於打破三分球魔咒！布克狂轟52分助太陽險勝鵜鶘

西區第8的太陽遭遇魔鬼賽程，今天作客鵜鶘，靠著球星布克（Devin Booker）狂砍52分，終場以124：111贏球，太陽重返西區第7，落後第6的鵜鶘1場勝差。 太陽首節灌進46分，其中布克單

NBA／76人傳好消息！安比德最快明天對雷霆回歸

76人隊MVP中鋒安比德（Joel Embiid）已缺席兩個月，76人戰績也大幅下滑，如今傳出他有望本周回歸賽場。 據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，

NBA／綠衫軍替補砲手外線爆發 感謝泰托姆「吸怪」效應

季初曾經被黃蜂上演致勝球的塞爾蒂克，今天在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿25分10籃板的帶領下，搭配波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）的穩定

NBA／沙波尼斯連57場雙十 一特殊紀錄創56年來首見

面對戰績後段班的爵士，2連敗的國王把握機會，在主場以127比106大勝，戰績43勝31敗追上太陽，排名也回到西區第7，領先第9名的湖人1.5場勝差，落後獨行俠2場勝差。 福克斯（De'Aaron

NBA／格林慶幸不用再面對溫班亞瑪 罕見進攻爆發獲柯瑞盛讚

勇士今天作客馬刺，防守悍將格林（Draymond Green）進攻大爆發，第三節前段砍進9分，吹起反攻號角，幫助勇士終場以117：113險勝馬刺，收下4連勝，領先西區第11的火箭2場。 格林今天

NBA／憶與穆迪的首次談話 柯爾：他非常安靜但很有智慧

勇士隊後衛穆迪（Moses Moody）以他在場上的老練，還有他在場下的智慧而聞名，經常在任何情況下提供勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）智慧建議。在日前柯爾回憶起他第一次意識到這位2021年NB

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。