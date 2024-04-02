NBA／綠衫軍替補砲手外線爆發 感謝泰托姆「吸怪」效應

季初曾經被黃蜂上演致勝球的塞爾蒂克，今天在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿25分10籃板的帶領下，搭配波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和懷特（Derrick White）的穩定發揮，以118比104輕鬆過關，收下近13場比賽的11勝，只差1勝就能達成隊史第14次單季60勝紀錄。

這場比賽另一個受矚目的焦點莫過於外線砲台豪瑟（Sam Hauser）的發揮，替補上場24分鐘，三分球11投7中飆出25分，這是他生涯第4次單場至少砍進7顆三分球。

未經選秀出身的豪瑟，加入綠衫軍3年來成績逐步成長，本季多項數據皆創下生涯新高。特別是塞爾蒂克明星賽後開始調整戰力的情況下，豪瑟更進一步受到重用，幾乎都在外圍出手的他，成為這支三分大隊最重要的火力來源之一。

「當對手以特定的方式針對我們進行防守時，這也解放了像豪瑟這樣的球員，隊友們也持續信任他，在我們的進攻體系中尋找到他。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說。

賽後談到這場比賽的表現，豪瑟也不忘感謝泰托姆的「吸怪」效應。「我認為我們總能做出正確的傳球並且更多去閱讀比賽。泰托姆吸引了很多防守注意力，他能夠藉此打出正確的戰術。」豪瑟說。

Sam Hauser hits the 3 and the Celtics lead by 16 heading into the 4th 👏 pic.twitter.com/SE16mFNxr4 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2024年4月2日

另外報導指出，懷特這場比賽命中4記三分球，本季累積188顆，持續刷新個人生涯紀錄，這也觸發了懷特合約中的獎勵條款，他可以獲得50萬美元的獎金。