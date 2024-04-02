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NBA／終於打破三分球魔咒！布克狂轟52分助太陽險勝鵜鶘

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(中)全場狂飆50分。 美聯社
布克(中)全場狂飆50分。 美聯社

西區第8的太陽遭遇魔鬼賽程，今天作客鵜鶘，靠著球星布克（Devin Booker）狂砍52分，終場以124：111贏球，太陽重返西區第7，落後第6的鵜鶘1場勝差。

太陽首節灌進46分，其中布克單節10投8中，包含5顆三分球，狂砍24分，幫助球隊建立18分領先。布克第二節再轟進13分，下半場手感下滑，但仍投進第7顆三分球，打破個人例行賽生涯新高。

鵜鶘第四節持續追分，一度只落後7分，前面幾乎沒出手的布克接管比賽，連續打進2球為太陽穩定軍心，終場以13分之差勝出。

布克例行賽共26次單場6記三分球，今天終於打破魔咒，全場28投19中，包含6記三分球，得到52分9助攻。杜蘭特（Kevin Durant）砍進20分9籃板，諾基奇（Jusuf Nurkic）拿到19分19籃板。

鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）得到30分全隊最高，墨菲（Trey Murphy III）21分6籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）有15分9助攻。

Devin Booker 太陽 鵜鶘

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