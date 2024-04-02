NBA／終於打破三分球魔咒！布克狂轟52分助太陽險勝鵜鶘

勇士隊後衛穆迪（Moses Moody）以他在場上的老練，還有他在場下的智慧而聞名，經常在任何情況下提供勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）智慧建議。在日前柯爾回憶起他第一次意識到這位2021年NB

2024-04-01 15:46