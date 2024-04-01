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企排／錯過3冠軍點無緣連霸 鯨華教頭一肩扛責：輸在我調度

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鯨華無緣衛冕，賽後向場邊球迷鞠躬致意。記者侯永全／攝影
鯨華無緣衛冕，賽後向場邊球迷鞠躬致意。記者侯永全／攝影

以衛冕軍身份迎接企業19年甲級男女排球聯賽總冠軍賽，台北鯨華離連霸只差1分，但昨天第2戰3個冠軍點都被對手極速超跑隊瓦解，「聽牌」下遭超跑連趕3局逆轉，今天第3戰又連失3局，遺憾看超跑慶祝隊史首冠。

搶下首戰勝利的鯨華，昨天又握有「聽牌」大好優勢，但卻遭超跑跨日連拿6局上演驚奇捧冠戲碼，鯨華執行教練「小牛」鄧衍敏坦言，關鍵點就是昨天第2戰的第4局，她說：「想和球員說抱歉，我調度有問題，輸在我的調度。第4局我們24：21，有3個冠軍點，沒好好掌握好。」

「不是選手問題，教練必須很坦誠的承認這個錯誤。」鄧衍敏提到，超跑昨天「輸2贏3」扳平戰局，今天又延續氣勢，反而是鯨華被打亂，思緒和進攻都出狀況，造成今天連輸3局結果。

鄧衍敏是企業7年TOP GIRL包辦雙冠的班底，當時戰友「阿非」陳菀婷、陳怡如和李怡萱都是現在超跑首冠成員，她也大方稱讚對手經驗好，關鍵場次攔網、防守都發揮出色，「更讚許對方教練，這幾年和極速超跑打，今年和這個教練打，一直很穩定。」

總結今年賽季，鄧衍敏用「不容易」來形容，尤其例行賽球隊只能第3，最終仍搶下總冠軍賽門票，「今年整合、進行的過程，球員和教練團都處於比較累的狀態，但有堅持住。」

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