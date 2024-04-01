快訊

元大金控發布重訊 元大銀行董事長蔡明修請辭

民主基金會宣布開會日期 再指「等不到韓國瑜通知」

31歲女警被控竊盜 母親訴冤屈：考3次上榜卻「讀書讀到命都沒了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／沙波尼斯連57場雙十 一特殊紀錄創56年來首見

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯(右)本季累積70次雙十，聯盟合併以來第5人達成。 路透社
沙波尼斯(右)本季累積70次雙十，聯盟合併以來第5人達成。 路透社

面對戰績後段班的爵士，2連敗的國王把握機會，在主場以127比106大勝，戰績43勝31敗追上太陽，排名也回到西區第7，領先第9名的湖人1.5場勝差，落後獨行俠2場勝差。

福克斯（De'Aaron Fox）攻下24分12助攻6籃板3抄截2阻攻，穆雷（Keegan Murray）25分，巴恩斯（Harrison Barnes）24分；沙波尼斯（Domantas Sabonis）則是得到17分11籃板6助攻，本季累積70次雙十，連續雙十場次提升到57場。

根據統計，沙波尼斯成為聯盟自NBA與ABA合併以來第5位單季達成至少70次雙十的球員，前4人分別是羅賓森（Truck Robinson）、摩西馬龍（Moses Malone）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和賈奈特（Kevin Garnett）。其中摩西馬龍曾5季達成。

此外，穩居聯盟籃板王的沙波尼斯，本季也至少拿到1000個籃板和600次助攻，上一次有這種表現的球員已經要追溯到1967-68年的張伯倫（Wilt Chamberlain）。

相關新聞

NBA／三分球10投9中！詹姆斯轟40分再寫史上第一紀錄

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對籃網隊狂轟40分，且是寫下三分球10投9中的生涯最佳外線...

NBA／柯瑞帶動第三節海嘯攻勢 勇士逆轉馬刺奪4連勝

半場打完落後8分的勇士隊，第三節在當家球星柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）領軍下...

NBA／唐西奇三節就轟47分 獨行俠斬斷火箭11連勝

近況正佳的火箭隊，今天碰到獨行俠隊卻沒輒，尤其擋不住獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic）。唐西奇上半場就轟下3...

NBA／沙波尼斯連57場雙十 一特殊紀錄創56年來首見

面對戰績後段班的爵士，2連敗的國王把握機會，在主場以127比106大勝，戰績43勝31敗追上太陽，排名也回到西區第7，領先第9名的湖人1.5場勝差，落後獨行俠2場勝差。 福克斯（De'Aaron

NBA／格林慶幸不用再面對溫班亞瑪 罕見進攻爆發獲柯瑞盛讚

勇士今天作客馬刺，防守悍將格林（Draymond Green）進攻大爆發，第三節前段砍進9分，吹起反攻號角，幫助勇士終場以117：113險勝馬刺，收下4連勝，領先西區第11的火箭2場。 格林今天

NBA／柯爾回憶與穆迪的首次談話 「他非常安靜，但很有智慧」

勇士隊後衛穆迪（Moses Moody）以他在場上的老練，還有他在場下的智慧而聞名，經常在任何情況下提供勇士隊教練柯爾（Steve Kerr）智慧建議。在日前柯爾回憶起他第一次意識到這位2021年NB

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。