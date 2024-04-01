NBA／沙波尼斯連57場雙十 一特殊紀錄創56年來首見

面對戰績後段班的爵士，2連敗的國王把握機會，在主場以127比106大勝，戰績43勝31敗追上太陽，排名也回到西區第7，領先第9名的湖人1.5場勝差，落後獨行俠2場勝差。

福克斯（De'Aaron Fox）攻下24分12助攻6籃板3抄截2阻攻，穆雷（Keegan Murray）25分，巴恩斯（Harrison Barnes）24分；沙波尼斯（Domantas Sabonis）則是得到17分11籃板6助攻，本季累積70次雙十，連續雙十場次提升到57場。

根據統計，沙波尼斯成為聯盟自NBA與ABA合併以來第5位單季達成至少70次雙十的球員，前4人分別是羅賓森（Truck Robinson）、摩西馬龍（Moses Malone）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和賈奈特（Kevin Garnett）。其中摩西馬龍曾5季達成。

此外，穩居聯盟籃板王的沙波尼斯，本季也至少拿到1000個籃板和600次助攻，上一次有這種表現的球員已經要追溯到1967-68年的張伯倫（Wilt Chamberlain）。