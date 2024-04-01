NBA／格林慶幸不用再面對溫班亞瑪 罕見進攻爆發獲柯瑞盛讚
勇士今天作客馬刺，防守悍將格林（Draymond Green）進攻大爆發，第三節前段砍進9分，吹起反攻號角，幫助勇士終場以117：113險勝馬刺，收下4連勝，領先西區第11的火箭2場。
格林今天全場得到21分11助攻6籃板，還有6次抄截，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也大讚，「他展現存在感，在防守端表現優異，對位做得很好。他還製造額外進攻機會，進攻端充滿侵略性，利用對方給他的機會，給我們很大的幫助。」
馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天砍下32分9籃板，格林大讚他真的很有天賦，「我以為自己卡到好位置，但他仍沒有讓我搶下籃板。」
格林還開玩笑表示，「我告訴傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和其他隊友，我很高興現在與溫班亞瑪交手，他們以後會經常遇到他，而我已經不在聯盟了。」
2023-24 NBA即時比分
▪三分球10投9中！詹姆斯轟40分再寫史上第一紀錄 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言