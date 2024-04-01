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NBA／格林慶幸不用再面對溫班亞瑪 罕見進攻爆發獲柯瑞盛讚

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、溫班亞瑪(右)。 路透
格林(左)、溫班亞瑪(右)。 路透

勇士今天作客馬刺，防守悍將格林（Draymond Green）進攻大爆發，第三節前段砍進9分，吹起反攻號角，幫助勇士終場以117：113險勝馬刺，收下4連勝，領先西區第11的火箭2場。

格林今天全場得到21分11助攻6籃板，還有6次抄截，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也大讚，「他展現存在感，在防守端表現優異，對位做得很好。他還製造額外進攻機會，進攻端充滿侵略性，利用對方給他的機會，給我們很大的幫助。」

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天砍下32分9籃板，格林大讚他真的很有天賦，「我以為自己卡到好位置，但他仍沒有讓我搶下籃板。」

格林還開玩笑表示，「我告訴傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）和其他隊友，我很高興現在與溫班亞瑪交手，他們以後會經常遇到他，而我已經不在聯盟了。」

Draymond Green Stephen Curry Victor Wembanyama 勇士 馬刺

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