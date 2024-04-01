NBA／喬治8顆三分球砍賽季新高41分 賽後和米勒交換球衣　

喬治（Paul George）在快艇作客黃蜂的比賽展現火燙手感，三分球12投8中豪取41分，外帶7籃板4助攻，加上雷納德（Kawhi Leonard）拿下23分，中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）也有24分12籃板貢獻下，快艇以130比118擊敗黃蜂，取得近期3連勝。

喬治表示，「在投出第一球並被封蓋後，不確定自己將會度過一個什麼樣的夜晚。但我知道你必須保持侵略性，一切都是為了找到節奏。一旦找到節奏，那時你就無法被阻擋了。」

5 threes and 22 points in the first half for Paul George so far.



Feeling himself.

pic.twitter.com/xBQ4bc2Odd — Clippers UK (@ClippersUK) 2024年3月31日

此戰半場打完快艇取得11分領先，下半場也持續保持雙位數領先，但第四節在黃蜂伯坦斯（Davis Bertans）連續投進3個三分球、威廉斯（Grant Williams）的突破上籃和米勒（Brandon Miller）的三分球後，在比賽還剩5分半時將差距縮小至6分。隨後鮑威爾（Norman Powell）的三分球將領先拉回10分差，也幫助快艇鎖定勝局。

快艇另兩位球星哈登（James Harden）這場比賽僅出手3次命中1球，拿下6分6籃板10助攻，改用串聯方式幫助球隊，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）11分進帳，鮑威爾也有16分貢獻；黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）攻下全隊最高33分，米勒也拿下22分，威廉斯18分進帳，伯坦斯則有15分。

值得一提的是，比賽結束後，米勒與喬治交換球衣，米勒表示喬治是他成長過程中尊敬的人，也是他最喜歡的球員。「他就是我的大哥，我期待著今年夏天和他一起訓練。每次我們相遇時，比賽都會非常激烈。當他在場上時，我總是期待上演一場精彩的比賽。他是一個出色的得分手，但不僅如此，他也非常重視防守。」米勒說道。

Paul George REJECTS Miles Bridges’ jersey swap 😬 pic.twitter.com/CPUVjw6wVl — NBACentel (@TheNBACentel) 2024年4月1日