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NBA／約柯奇超級大三元 金塊缺少穆雷仍痛宰騎士

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇攻下26分18籃板16助攻，助球隊大勝騎士。 美聯社
約柯奇攻下26分18籃板16助攻，助球隊大勝騎士。 美聯社

近期吞下2連敗的金塊在主場迎戰騎士，靠著當家球星約柯奇（Nikola Jokic）的超級大三元26分18籃板16助攻，搭配三分球9投6中攻下賽季新高22分的凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope），帶領金塊在缺少主控穆雷（Jamal Murray）下仍以130比101大勝騎士。隨著灰狼今天輸球，金塊重回西區第二，落後龍頭雷霆半場勝差。

此戰是穆雷連續第5場缺席，傑克森（Reggie Jackson）代替他成為球隊先發控球，這場比賽也拿下19分。金塊半場打完取得4分領先，在第三節進行到5分04秒時，約柯奇空中接力傳球給葛登（Aaron Gordon）拿下大三元，這是他本季第23次大三元。金塊在這一節打出36比21的單節比分帶走比賽，最後以29分差痛宰騎士。

傑克森談到約柯奇時表示，「他是這個聯盟中最有天賦的得分手之一，但他不想得分，他想要傳球並以正確的方式打球，這讓他非常難防守。」

對於約柯奇一如往常的高水準表現，金塊主帥馬龍（Michael Malone）則說：「你還能說什麼呢。我只是特別感到慶幸，約柯奇是我們的球員。如果他是對手，我肯定會為了針對他做戰術佈置而厭煩。」

金塊波特（Michael Porter Jr.）今天為球隊貢獻19分6籃板，布勞恩（Christian Braun）也有10分進帳；騎士方面莫布里（Evan Mobley）攻下全隊最高23分、艾倫（Jarrett Allen）19分，勒佛特（Caris LeVert）拿下15分，傷癒復出的米契爾（Donovan Mitchell）手感不佳，12投3中僅攻下13分，葛蘭德（Darius Garland）也僅有5分進帳。

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