NBA／三分球10投9中！詹姆斯轟40分再寫史上第一紀錄
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天對籃網隊狂轟40分，且是寫下三分球10投9中的生涯最佳外線表現，率隊以116：104擊敗籃網，累積672場得分超過30分的比賽更超越「籃球大帝」喬丹（Michael Jordan），獨居首位。
詹姆斯今天只上場37分鐘就攻下40分，他17投13中，三分球10次出手更只錯過1球，命中率寫生涯最佳，9顆外線進球也追平個人紀錄。
除「小皇帝」高效率得分表現，湖人開賽有戴維斯（Anthony Davis）連拿4分領軍，加上八村壘得分挹注，開賽就打出一波17：0強攻，首節就握有31：11攻勢，全場一路領先下留下勝場。
詹姆斯除40分還有7籃板和5助攻，戴維斯24分、14籃板，八村壘20分、10籃板；籃網以湯瑪斯（Cam Thomas）30分最高。
這是詹姆斯近7戰來第2度飆分達到40分，生涯累積672場得分超過30分也超越喬丹的671場，成為NBA史上得分超過30分場次的紀錄保持人。
湖人收下近7戰的第6勝，42勝戰績也追上排名第8的國王隊，有機會在附加賽取得較佳位置。
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