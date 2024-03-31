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PLG／牧倫斯閃人事件後 林書緯：要更團結

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
林書緯攻下國王今天全場最高的24分。圖／國王提供
林書緯攻下國王今天全場最高的24分。圖／國王提供

新北國王隊昨天發生上季「年度洋將」牧倫斯比賽中脫球衣離場的失序行為，球隊賽後火速宣布結束合作關係；今天迎接風波後首戰，攻下全隊最高24分的林書緯強調，事件後球隊要「更團結」，盡可能別讓事件影響團隊。

牧倫斯本季情緒控管已是老問題，昨天更在比賽中和隊友楊敬敏及李愷諺爆發口角，牧倫斯直接脫掉球衣、驅車離開新莊體育館，引發軒然大波，國王賽後就宣布炒掉牧倫斯，李愷諺深夜也在社群透露，遺憾看到如此結果，但也不能接受牧倫斯做出傷害球隊、影響比賽的事情。

少了禁區大將的第一戰，國王面對福爾摩沙夢想家籃板以45：55落後，且被夢想家搶了20個進攻籃板，但團隊也展現拚戰精神，從第四節最多落後21分到讀秒階段追到一球差，最終才以105：108吞敗。

攻下24分、8助攻的林書緯提到，昨天事件透過網路傳播，外界都看得到，球隊能做的就是盡可能不被影響，「要更團結。」他也提到，不希望第四節開始分數落後如此多，「需要找辦法不要落後那麼多，追分就不要那麼辛苦。」

國王教頭萊恩也坦言，昨天發生的事情是球隊大事，他也和球員說，目標除了贏下每場比賽，且要帶著驕傲和熱情應戰，為團隊彼此奮戰，希望透過實際行動贏回球迷的心。

本季PLG註冊大限是4月3日早上10點，萊恩表示，球隊還有幾天可以考慮陣容，是否會有洋將變動屆時就會分曉。

籃球

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