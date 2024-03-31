NBA／肯定「矮湯」正面效益 太陽送上第2份10日短約
根據消息，鳳凰城太陽決定和「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽下第2份10日短約，雙方將繼續合作。
湯瑪斯在先前第1份10日短約期間出賽了兩場比賽，這也是他睽違710天後重返NBA賽場；兩場比賽一共出賽9分鐘，在慘輸雷霆的那場比賽中，他4投2中拿到5分1助攻。
即使數據不起眼，但包括總教練佛蓋爾（Frank Vogel）和隊友在內，都十分肯定湯瑪斯所帶來的領導力和正面能量。
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