NBA／肯定「矮湯」正面效益 太陽送上第2份10日短約

根據消息，鳳凰城太陽決定和「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）簽下第2份10日短約，雙方將繼續合作。

湯瑪斯在先前第1份10日短約期間出賽了兩場比賽，這也是他睽違710天後重返NBA賽場；兩場比賽一共出賽9分鐘，在慘輸雷霆的那場比賽中，他4投2中拿到5分1助攻。

即使數據不起眼，但包括總教練佛蓋爾（Frank Vogel）和隊友在內，都十分肯定湯瑪斯所帶來的領導力和正面能量。