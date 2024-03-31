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NBA／魔術痛宰灰熊止3連敗 創「魔獸」時代後最佳戰績

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
班切羅率領魔術寫下自2010-11年以來單季最佳成績。 路透社
班切羅率領魔術寫下自2010-11年以來單季最佳成績。 路透社

近期3連敗的魔術面對到重整中的灰熊沒有放過止敗的好機會，首節就轟出33比13的猛烈攻勢，打到第三節更一度領先43分之多，早早讓比賽流於垃圾時間。魔術最終以118比88大勝灰熊，穩住東區第5名席次，領先溜馬1.5場勝差。

魔術取得本季第43勝，這是他們自2010-11年賽季以來單季最多勝場表現，當年仍有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）坐鎮的他們，取得52勝30敗的成績，不過季後賽首輪敗給了老鷹。

魔術團隊7人得分達雙位數，班切羅（Paolo Banchero）繳出13分9籃板7助攻4阻攻的全能表現，卡特（Wendell Carter Jr.）15分13籃板，華格納（Franz Wagner）13分4籃板4助攻。灰熊以替補的古德溫（Jordan Goodwin）16分11籃板為最佳。

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