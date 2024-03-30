聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／誰敢比我慘！探花韓德森正負值-58 創歷史最差紀錄
拓荒者今天慘遭熱火修理，狂輸60分之多，加上先前以62分之差被雷霆痛宰，寫下聯盟歷史首支球隊單季兩度輸至少60分的難堪紀錄。
球隊一路潰敗，自然球員的正負值也是達到相當高的數字，其中，尤以今年選秀探花韓德森（Scoot Henderson）最為慘烈，其正負值來到「-58」，寫下史上最慘紀錄。
在開始統計正負值以來，聯盟單場最糟紀錄是「-57」，是哈里斯（Manny Harris）在2011年1月12日騎士以57比112被湖人痛擊的比賽中所創下；「-56」則有3人達到，分別是布里吉斯（Miles Bridges）、羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）和韓德森。
你沒看錯，又是韓德森！他在新秀年就遇到兩次拓荒者慘敗至少60分的比賽，兩次他都是全隊正負值最差的球員。
2023-24 NBA即時比分
▪神仙打架！溫班亞瑪、布朗森飆分秀 創63年來首見紀錄 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言