NBA／誰敢比我慘！探花韓德森正負值-58 創歷史最差紀錄

拓荒者今天慘遭熱火修理，狂輸60分之多，加上先前以62分之差被雷霆痛宰，寫下聯盟歷史首支球隊單季兩度輸至少60分的難堪紀錄。

球隊一路潰敗，自然球員的正負值也是達到相當高的數字，其中，尤以今年選秀探花韓德森（Scoot Henderson）最為慘烈，其正負值來到「-58」，寫下史上最慘紀錄。

在開始統計正負值以來，聯盟單場最糟紀錄是「-57」，是哈里斯（Manny Harris）在2011年1月12日騎士以57比112被湖人痛擊的比賽中所創下；「-56」則有3人達到，分別是布里吉斯（Miles Bridges）、羅賓森•厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）和韓德森。

你沒看錯，又是韓德森！他在新秀年就遇到兩次拓荒者慘敗至少60分的比賽，兩次他都是全隊正負值最差的球員。