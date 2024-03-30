NBA／迪文森佐超越佛尼爾 創尼克隊史單季最多三分球紀錄
在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）飆出40分20籃板7助攻、布朗森（Jalen Brunson）猛轟61分的紀錄之夜，還有一名球員也悄悄寫下隊史新紀錄，他就是本季打出生涯年的迪文森佐（Donte DiVincenzo）。
從勇士轉戰尼克的迪文森佐，今天砍進6記三分球，這讓他本季三分球命中數累積達到245顆，超越佛尼爾（Evan Fournier）保持的紀錄，成為尼克隊史單一賽季命中最多三分球的球員。
儘管布朗森和迪文森佐雙雙寫下個人紀錄，不過尼克一路拚到延長賽後依然以些微之差敗給馬刺。
總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）賽後就針對布朗森全場出手47次，卻只獲得6次罰球機會感到不滿。
「犯規就是犯規了，這是我所知道的。我真的不喜歡這樣。我不知道我還能說些什麼，一切都很清楚。」錫伯杜說。
布朗森在去年12月15日對太陽曾攻下50分，加上今天創下隊史次高61分紀錄，布朗森成為2002-03年的休士頓（Allan Houston）之後，首位單次多次轟出50分的尼克球員。
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