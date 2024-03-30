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NBA／讚溫班亞瑪將成為偉大球星 布朗森：非常尊敬他

中央社／ 台北30日電
溫班亞瑪(中)生涯首度40分20籃板。 美聯社
溫班亞瑪(中)生涯首度40分20籃板。 美聯社

紐約尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）今天以逾5成的命中率，狂轟隊史次高的61分，無奈歷經延長賽仍以126比130不敵「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧馬刺。

此役布朗森上陣43分鐘，全場47投25中，包含5記三分球，命中率突破5成，尤其在下半場灌進38分，整場狂飆生涯新高的61分，同時是尼克隊史單場第2高分，僅差1分就追平安東尼（Carmelo Anthony）於2014年締造的62分隊史紀錄。

布朗森火燙表現雖帶領球隊克服上半場近20分落後、將戰線拖進延長賽，可惜卻未能以勝利收場，因為溫班亞瑪同樣表現亮眼，除攻下生涯新高40分外，還豪摘20籃板，並外帶7助攻。

值得一提的是，根據美國媒體ESPN統計，這是NBA史上第2度同場上演有球員轟破60分，另一名球員則繳出超過40分、20籃板的成績單，前一次得追溯至1961年，當時傳奇球星貝勒（Elgin Baylor）攻下63分，而張伯倫（Wilt Chamberlain）則繳出78分、43籃板。

賽後布朗森直言，溫班亞瑪將成為籃球史上最偉大的球員之一，「從他到目前為止達到的事情就知道了，我非常尊敬他，要在他身上得分並不容易。」

溫班亞瑪也展現渴望成為強大球員的企圖心，他強調，現在他雖可和一些球員對抗，但仍和頂尖好手還有一些距離，「我相信自己正走在正確的道路上。」

親眼見證這場史詩級戰役，經驗豐富的馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）也說，他從未看過這種比賽，並稱讚愛徒溫班亞瑪在面臨對抗時展現出的能力，尤其是在傳球的天賦，「所以他非常特別。」

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