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NBA／吉迪擺脫低潮助雷霆橫掃太陽 杜蘭特：向他們致敬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
近況火熱的吉迪率領雷霆痛宰太陽。 美聯社
近況火熱的吉迪率領雷霆痛宰太陽。 美聯社

雷霆隊今天在球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）因為有腿不適缺陣的情況下於主場出戰太陽隊，並靠著近況火熱的吉迪（Josh Giddey）攻下23分、9助攻、7籃板輕取太陽，在西區戰績榜上緊咬灰狼隊不放。

目前排名西區第2名的雷霆，季後賽首輪就可能遭遇恐將從附加賽打起的太陽，為兩軍今天的交手增添了不同的意義，不過雷霆雖然少了球隊一哥亞歷山大，但近兩場比賽得分都超過25分的吉迪今天再度接管戰局，帶領雷霆從開賽就一路領先太陽，最終也以25分差距大勝對手。

包括今天拿下23分在內，吉迪在近3場比賽繳出平均26.3分、5.7助攻、7.7籃板的亮眼數據，似乎已走出前半球季的低潮，談到自己的狀態時，吉迪說：「這是我第一次遇到，在賽季的前50場比賽我很容易多想，很多時候當我觸球時，我就會對自己要做什麼想太多，這導致比賽變得很困難，讓我無法自由且舒適的面對球賽。」

在各項數據表現都有所提升的情況下，吉迪近三場比賽高達6成5的三分球命中率，將讓雷霆帶著更可怕的進攻武器進入季後賽，吉迪說：「我認為現在我已經改變自己的比賽心態，只要有球隊放空檔給我，我就會懲罰他們，讓他們付出代價，並做出防守上的改變。」

相較於雷霆狀況愈來愈好，本季一路走得跌跌撞撞的太陽，儘管今天球隊4位球星都出賽，但僅有杜蘭特（Kevin Durant）拿下超過20分，最終也吞下近3場比賽以來的第2敗，與西區第6名的獨行俠隊已有1.5場勝差，加上本季他們與雷霆三次對戰都輸球，狀況相當不利。

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）就說：「對於今天輸球我們所有人都有責任，因為我們應該要打得更好，被對手打爆是不可接受的狀況，因為這些比賽對我們來說都很重要。」

杜蘭特也說：「無論現在狀況如何，我認為我們都還是有機會擊敗任何對手，也許季後賽我們會再次遇見他們，但你現在必須向他們致敬，因為他們真的打出很棒的球風。」

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