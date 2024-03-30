NBA／神仙打架！溫班亞瑪、布朗森飆分秀 創63年來首見紀錄

布朗森（Jalen Brunson）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天的交鋒中分別創下生涯得分紀錄，最後馬刺是在延長賽帶走勝利。

溫班亞瑪是繳出40分20籃板7助攻外加4記三分球的驚人數據，成了歷史上第一位有如此表現的球員；至於布朗森則是轟出61分，創下尼克隊史單場第2高得分紀錄，僅次於「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的62分。

WHAT. A. BATTLE. 🤯



Jalen Brunson: 61 PTS (career high) | 25 FGM | 5 3PM | 6 AST



Victor Wembanyama: 40 PTS (career high) | 20 REB | 7 AST



Spurs top the Knicks in an overtime THRILLER. pic.twitter.com/SSF1NOUDWp — NBA (@NBA) 2024年3月30日

根據聯盟統計，前次出現同場比賽一人破60分、另一人至少40分20籃板的情況，已經要追溯到1961年12月8日。

當時貝勒（Elgin Baylor）狂砍63分，張伯倫（Wilt Chamberlain）則是轟出78分43籃板。最後貝勒所率領的湖人歷經3次延長賽後，以151比147氣走費城勇士。