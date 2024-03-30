NBA／單季兩度輸至少60分 拓荒者創史上最慘紀錄

面對殘弱不堪的拓荒者，熱火毫無憐憫地狂轟142分，追平本季單場最多得分紀錄，並且大勝對手多達60分。

熱火創下隊史單場淨勝分最多紀錄，先前在1994年12月29日他們曾以43分之差擊敗快艇。此外，熱火上半場24次助攻和全場41次助攻都打破球隊紀錄。

這場比賽包括阿德巴約（Bam Adebayo）、洛齊爾（Terry Rozier）、布萊恩（Thomas Bryant）和海史密斯（Haywood Highsmith）都拿過20分，這是熱火隊史第2次出現這種情況。熱火在第二節打出21比4的猛烈進攻，半場直接取得74比40的領先。

進入下半場後，雙方攻守更是嚴重失衡，分差擴大到60分。拓荒者繼先前以62分之差慘敗雷霆後，又上演一場毀滅性的戰役，創下聯盟歷史首支球隊單季兩度輸至少60分的紀錄。

值得注意的是，NBA史上共出現9次輸分至少60分的比賽，其中拓荒者就佔了3次之多。

球隊兵敗如山倒之餘，2023年探花新秀韓德森（Scoot Henderson）的正負值也來到「-58」，寫下史上最慘紀錄。