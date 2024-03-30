NBA／老鷹墨瑞轟44分 準絕殺塞爾蒂克

還在為東區附加賽卡位的老鷹隊，昨天在出戰聯盟戰績龍頭塞爾蒂克隊的比賽中，靠著後衛墨瑞轟下生涯新高的44分，其中包括延長賽最後0.1秒的準絕殺跳投，以123：122賞給塞爾蒂克2連敗，並將與東區第11名的籃網隊勝差擴大到6場。

東區目前已經有4支球隊確定無緣附加賽與季後賽，僅剩下第11名的籃網有機會追擊到第10名的老鷹與第9名的公牛，不過在與這兩隊勝差都還在5場以上的情況下，籃網想打附加賽不僅要自己贏球，更要祈禱兩隊輸球。

但老鷹在昨天碰上季後賽的潛在對手塞爾蒂克的比賽中卻打出精采一戰，尤其是墨瑞在球隊一哥楊恩因傷缺陣下，全場出手44次創老鷹隊史紀錄，也是聯盟近24年來除了布萊恩和衛斯特布魯克外，單場出手次數最多的球員。他最終拿下生涯新高的44分，且其中11分集中在延長賽，尤其是倒數0.1秒在哈勒戴防守下投進中距離準絕殺跳投，幫助老鷹以1分差距險勝。

談到賽前還一度因為下背部痠痛出賽成疑，但最終卻成為球隊贏球功臣，墨瑞賽後說：「我就是為了此刻而生的球員，因為我總是帶著自信出賽。不過我覺得今天自己打得很糟糕，因為我並不想要出手那麼多次，但我相信布萊恩會為我感到驕傲。」

至於塞爾蒂克雖然苦吞2連敗，不過已經晉級季後賽的他們本場比賽練兵意味濃厚，尤其在比賽最後階段多次讓大前鋒波爾辛吉斯去對位墨瑞，總教練馬祖拉說：「這對我們來說是很棒的演練機會，我們是故意這樣安排的，這讓我們有機會練到我們想要的東西。之前我們沒有太多1號位與5號位換房的策略，所以我覺這很棒，也希望大家不要覺得我們守不住墨瑞。」