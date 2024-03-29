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NBA／墨瑞延長賽連吃波爾辛吉斯3次 綠衫軍教頭：刻意練習
老鷹球星墨瑞（Dejounte Murray）今天面對塞爾蒂克，投進0.1秒致勝球，以123：122贏球。老鷹延長賽11分都由墨瑞包辦，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）透露，與戰術演練有關。
塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在延長賽被墨瑞連吃3球，馬祖拉表示，長人換防後衛是特意安排，「這對我們來說是有益的演練，我們刻意這樣做，我認為這是很好的練習機會。」馬祖拉直言塞爾蒂克不常用中鋒換防。
老鷹取得近期的4連勝，戰績34勝39敗，暫居東區第10，落後東區第9的公牛1場勝差。事實上，墨瑞因背部痠痛，賽前出戰成疑，他受訪時強調，「我們沒有擺爛，我們不想輸。我們正努力贏下比賽，看能達到多高排名。」
墨瑞全場出手44次，近20年只有布萊恩（Kobe Bryant）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）辦到過，布萊恩總共6次，包含2016年4月14日引退戰50投22中，轟進60分。墨瑞也直言，「我不想投這麼多球，但我知道KOBE會為我感到驕傲。」
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