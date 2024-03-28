NBA／KD飆30分助太陽退金塊 老將楊恩扮奇兵獲教頭讚美

太陽前戰不敵西區爐主馬刺，今天客場挑戰西區龍頭金塊，杜蘭特（Kevin Durant）全場30分13籃板5抄截，帶隊以104：97贏球。

金塊後衛穆雷（Jamal Murray）因傷缺陣；太陽則是中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）受傷。首節兩隊戰成平手，第二節開局太陽打出13：2攻勢，半場打完領先7分。

第三節杜蘭特5投全中獨得11分，太陽帶著10分領先進入決勝節。太陽是本季聯盟第四節表現最差的球隊，今天替補陣容意外頂住壓力，儘管太陽單節只得21分，仍以7分之差贏球。

太陽除杜蘭特外，布克（Devin Booker）17投僅5中，得到17分9助攻，先前沒機會上場的老將楊恩（Thaddeus Young）是最大亮點，他上場18分鐘，拿到6分9籃板（4個進攻籃板），正負值+15全場最佳。

金塊方面，約柯奇（Nikola Jokic）砍進22分10助攻9籃板，葛登（Aaron Gordon）和波特（Michael Porter Jr.）都貢獻18分。

Thad Young snatches the rebound away from Aaron Gordon from the top. WOW! pic.twitter.com/mowCeFDnAh — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) 2024年3月28日

太陽賽後排名西區第7，落後第6的獨行俠0.5場，領先第8的國王0.5場。杜蘭特賽後直言，「很高興我們沒有因馬刺那場比賽，影響到接下來的比賽。」

太陽總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也稱讚楊恩表現，「他能幫助我們贏下一些重要比賽，當我們人手不足時，就是我們需要他的時刻。」