中職／雄鷹找洋投扛第9局 洪總：後面痛很傷士氣

台鋼雄鷹隊在官辦熱身賽打出5成勝率，暫居聯盟第4，總教練洪一中看得淡然，「熱身賽還不準，人家打那麼多年不是吃素的，比賽開打才知道。」

雄鷹在官辦熱身賽打出競爭力，洪總認為現在名次不是重點，也提醒球員，重點是打出威脅性，先不要想名次，「戰績壓力不可能沒有，但我主要看有沒有盡力，有盡力沒達成目標也沒關係，懶懶散散但是贏球我沒辦法接受。」

今年雄鷹洋將配置將一名洋投雷公壓在終結者位置，洪總坦言這是自己的想法，「前面痛（失分）沒關係，不要後面痛，那對球隊的士氣很傷。」

今天官辦熱身賽最後一戰，洪一中看了看場上的子弟兵，也透露目前陣容差不多就是開季一軍成員，當然也會面對新球隊必遇到的板凳深度問題，「這需要時間去累積，傷兵就是運氣問題，傷到主將差很多，副將或許還有人可以頂。」

一路看著小鷹成長，洪一中也稱讚這批年輕球員十分認真，「從一開始步履蹣跚，到現在不敢說會跑，但至少走得有模有樣，進步很多，但是不是進步到一軍程度，要開打才知道。」