浪費上半場12分領先，勇士隊今天遭灰狼隊以114：110逆轉，當家球星柯瑞（Stephen Curry）第4節前5分鐘都坐板凳，出賽時間收到討論，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）強調要保護柯瑞身體狀態，不能指望柯瑞每場都出賽35分鐘。

柯瑞今天出賽30分鐘，21投9中攻下全隊最高的31分，包括11投5中的三分球，不過第3節剩下4分鐘就已被換下場，第4節直到剩6分多鐘時才回到球場；勇士狀態從第3節柯瑞下場的69：65領先，到他第4節回歸陷入89：97落後，最終以4分差吞敗。

連柯瑞都坦言有點驚訝休息那麼久的時間，但柯爾並不想將輸球歸因到柯瑞的出賽多寡，他強調不該每場球都指望柯瑞，「15年來，我們一直把這支球隊的責任放在他肩頭上，我們不能期待他上場35分鐘。」他補充說，若要說柯瑞出賽32分鐘和30分鐘會影響勝敗，他絕對不同意這樣的說法，「我們試著去贏下比賽，同時要保持他的精力。」

上周出戰溜馬隊，柯瑞上場35分鐘，且第4節打滿，但勇士以111：123吞敗，他說「我對溜馬時第四節打滿，但行不通，對灰狼這樣也沒作用，我們必須找到中間值。」他補充說，每場比賽狀態都不同，但球隊絕對不會先揮白旗，「如果這意味我要打多點時間，我會準備妥當。」

勇士吞下2連敗後，36勝34敗戰績仍排西區第10，但和11名的火箭隊只剩1場勝差，和第9的湖人隊也拉開到2場半差距，附加賽拉警報。