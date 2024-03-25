聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞只上30分鐘受質疑 柯爾捍衛調度：要保持他精力
浪費上半場12分領先，勇士隊今天遭灰狼隊以114：110逆轉，當家球星柯瑞（Stephen Curry）第4節前5分鐘都坐板凳，出賽時間收到討論，不過勇士教頭柯爾（Steve Kerr）強調要保護柯瑞身體狀態，不能指望柯瑞每場都出賽35分鐘。
柯瑞今天出賽30分鐘，21投9中攻下全隊最高的31分，包括11投5中的三分球，不過第3節剩下4分鐘就已被換下場，第4節直到剩6分多鐘時才回到球場；勇士狀態從第3節柯瑞下場的69：65領先，到他第4節回歸陷入89：97落後，最終以4分差吞敗。
連柯瑞都坦言有點驚訝休息那麼久的時間，但柯爾並不想將輸球歸因到柯瑞的出賽多寡，他強調不該每場球都指望柯瑞，「15年來，我們一直把這支球隊的責任放在他肩頭上，我們不能期待他上場35分鐘。」他補充說，若要說柯瑞出賽32分鐘和30分鐘會影響勝敗，他絕對不同意這樣的說法，「我們試著去贏下比賽，同時要保持他的精力。」
上周出戰溜馬隊，柯瑞上場35分鐘，且第4節打滿，但勇士以111：123吞敗，他說「我對溜馬時第四節打滿，但行不通，對灰狼這樣也沒作用，我們必須找到中間值。」他補充說，每場比賽狀態都不同，但球隊絕對不會先揮白旗，「如果這意味我要打多點時間，我會準備妥當。」
勇士吞下2連敗後，36勝34敗戰績仍排西區第10，但和11名的火箭隊只剩1場勝差，和第9的湖人隊也拉開到2場半差距，附加賽拉警報。
2023-24 NBA即時比分
▪沙波尼斯連53場雙十 有望創聯盟48年來最強紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言