NBA／太陽三巨頭聯手痛宰馬刺 波總：3人合體太強悍

今年賽季曾兩度主場敗給墊底馬刺的太陽，在面臨季後賽票卡位戰的關鍵時刻，不能再讓憾事重演了！挾著三巨頭聯手70分、25次助攻的火力加持，太陽早早就拉開比分差距，下半場一度領先32分之多，最終以131比106輕鬆過關。

太陽搶下3連勝，也是在聖城的8連勝，目前仍維持西區老六的席次，領先國王和獨行俠0.5場勝差；同時太陽也落後鵜鶘1.5場勝差，仍有機會爭取更好的排名。

布克（Devin Booker）拿下32分9助攻7籃板，提前三節打卡下班，同樣末節休兵的杜蘭特（Kevin Durant），則是以16投12中的高效率拿到25分4籃板4助攻3抄截。比爾（Bradley Beal）雖只得13分，卻傳出賽季新高12次助攻，他已經連續6場比賽至少送出7次助攻。

太陽能夠全面壓制馬刺，除了本身的進攻發揮外，防守端更將溫班亞瑪（Victor Wembanyama）控制到只拿13分5籃板4助攻1阻攻，遠遠低於賽季平均水準。

「這是全隊的努力，」杜蘭特談到此戰完全限制住溫班亞瑪。此外他也提到球隊能夠從頭到尾保持領先狀態，「這種感覺很棒。」杜蘭特說。

馬刺先前連勝太陽兩場正好都沒有遇到三巨頭合體，如今體驗3人的威力，主帥波波維奇（Gregg Popovich）也感嘆：「你無法阻止杜蘭特和布克的肆虐，而且比爾現在也恢復健康了。三巨頭組合太強悍了，我們球員已經盡力。」