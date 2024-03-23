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UBA／世新游沁樺成微笑射手砍5三分球 兌現不再害怕的承諾

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
世新游沁樺（左）砍進5顆三分球拿下19分。記者曾原信／攝影
世新游沁樺（左）砍進5顆三分球拿下19分。記者曾原信／攝影

UBA公開女一級衛冕軍世新大學今天在4強賽與文化之戰，雖然在上半場一度落後，不過靠著游沁樺單場狂砍5顆三分球逆轉戰局，甚至在下半場將領先優勢擴大到雙位數，最終世新也在她攻得19分助拳下，連續6年闖進總冠軍賽。

去年拿下新人后的游沁樺，在小巨蛋的兩場比賽中卻因為壓力過大表現不如預期，讓她在球隊奪冠後就立下誓言，要在今年變得「不再害怕」，而今天的4強賽她也兌現承諾，在與學姊楊淑琄約定要在比賽中帶著微笑且互相鼓勵下，兩人今天也聯手開砲，合計砍進7記三分球，其中游沁樺一人就包辦5顆拿下19分，楊淑琄則是拿下14分。

楊淑琄坦言，自己與游沁樺都屬於「默默打球」型的球員，儘管得分也不會有太多慶祝動作，不過這次4強賽前兩人就約定好要一起帶著微笑打球，且在對方表現不佳時互相鼓勵，好好享受小巨蛋這個舞台。

談到與學姊的約定，游沁樺說：「去年奪冠後我就告訴自己今年不能再害怕，所以這次算是兌現承諾。」

世新教練何正峰也表示，游沁樺歷經去年洗禮後，今年確實成長不少，「今天小游在轉換過程都有空檔並把握住，去年冠軍賽她一直都沒有進攻，壓力大到落淚，但現在不需要給她壓力，她自己就會成長。」

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