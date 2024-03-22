NBA／厄文空接爆扣隊友給50分 獨行俠18灌創近20年紀錄

獨行俠隊在今天出戰爵士隊的比賽中頻頻上演轟炸籃框的美技，包括唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）在第三節攜手上演一記空中接力爆扣，獲得隊友「50分」的滿分評價，而獨行俠本場比賽共計18次灌籃，也創下聯盟近20年來單場最高紀錄。

近期狀況火熱的獨行俠今天在主場出戰爵士，從首節開始就不斷輪番用灌籃轟炸籃框，尤其是日前才寫下連續投進33球紀錄的葛佛（Daniel Gafford），在今天單場就有10次灌籃演出，讓他成為自2022年的灰狼隊戈貝爾（Rudy Gobert），首位單場10次灌籃的球員。

Kyrie Irving with the Alley-Oop from Luka Doncic(!)



That's Kyrie's 4th dunk of the season, his most since 2014-15 pic.twitter.com/yy2L38ft2M — Nick Angstadt (@NickVanExit) 2024年3月22日

至於獨行俠全隊第二矮的明星後衛厄文，第三節更在一次快攻過程中接獲唐西奇的空拋傳球，他也在第一時間接力完成灌籃美技，不僅讓送出這次助攻的唐西奇笑開懷，連在場邊的葛佛都抱著頭並露出驚訝表情，而包括這一次灌籃在內，獨行俠本場比賽共計18次灌籃，也是聯盟近20年單場最多。

談到這次空接爆扣美技，厄文賽後笑著說：「我很高興他願意把球拋向空中給我，這是一種信任的表現，幾周前我曾經要隊友傳空拋給我，卻遭到他們嘲笑，來看看現在笑著的是誰吧。」

而葛佛也直言，從沒有想過厄文居然能夠進行空中接力灌籃，「我真的沒有想到他那麼能扣。」至於瓊斯（Derrick Jones Jr.）則說：「這球我一定是給50分，毫無疑問是個滿分。」