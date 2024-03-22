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NBA／魯尼不介意上場時間被吃掉 樂意當勇士球員溝通橋梁

聯合新聞網／ 綜合報導
魯尼(左3)。 法新社
魯尼(左3)。 法新社

魯尼（Kevon Looney）原本是勇士主力中鋒，但最近上場時間不多，他受訪時透露不介意這點，並表示很樂意幫助年輕球員成長，擔任溝通橋樑。

魯尼直言來到勇士後一切都是為了贏球，「我看到很多比我更好的人做出犧牲，我要抱怨或哭泣？何不繼承傳統？當總教練要我再次上場打球時，我就會嘗試打出自己能做到的最高水準。」

勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）和長人傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）近期表現優異，對此魯尼表示，「沒有這些傢伙我們贏不了，他們整季都在改變比賽，一旦他們開始打得好，球隊也會打得好。」

魯尼認為自己能幫助是年輕球員和老將溝通，「他們也會有疑問、評論或不滿，我會聽並與他們交談，把資訊傳給柯瑞（Stephen Curry）或格林（Draymond Green）。」魯尼強調，「柯瑞和格林有很多事要做，確保每個人都舒適，並打出高水準，這是我的工作。」

Kevon Looney 勇士

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