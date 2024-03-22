NBA／柯瑞神射 5度單季3分彈300球

雖已36歲，勇士隊當家球星柯瑞不顯老態，昨他對灰熊隊三分球7投4中，本季三分球進球數突破300球大關，生涯第5次，也率隊以137：116輕取灰熊，和西區第9的湖人隊縮小到半場勝差。

柯瑞開賽第一次出手就命中外線，第三節投進單場第3記三分彈後，本季外線進球數達300球大關；除柯瑞展現招牌神射，板凳出發的湯普森也挹注23分，庫明加貢獻26分，保羅更傳出14次助攻，讓勇士第三節就拉開比數，柯瑞第四節直接休息。

柯瑞本季301顆外線進球搖搖領先群雄，最靠近的獨行俠隊球星唐西奇不過進234球，無怪乎保羅說：「他明年再做到，我也不會驚訝。」保羅還形容，單季進300記三分球對柯瑞「很容易」，除一生都致力投籃，柯瑞也有照顧好自己身體，都是達成特別紀錄的重要因素。

寫下無數聯盟三分球紀錄的柯瑞，曾在2015到16年賽季締造單季402球紀錄，本季在外線命中率超過4成下，還有14場例行賽下就達成「300俱樂部」里程碑，是2020到21年賽季後首見。

38歲的保羅本季首度穿上勇士戰袍，昨傳出14次助攻是個人本季最佳，帶出團隊本季新高的43次助攻；本季曾因左手掌骨折缺席逾1個月的保羅提到，儘管回歸沒打太多比賽，但養傷期間每天觀戰，「我很了解比賽，瞭若指掌。」