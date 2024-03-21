NBA／「他選簡單的奪牌捷徑」 法國籃協主席嘆被安比德放鳥

76人隊的MVP中鋒安比德（Joel Embiid）休賽季宣告將加入美國男籃「夢之隊」，代表美國出戰今年夏天的巴黎奧運，安比德補上美國隊最缺乏的中鋒弱勢，爭取5連霸如虎添翼，但歐陸勁旅法國顯然對安比德的決定感到相當不滿，因為安比德曾主動提出想代表法國打球，最終卻出爾反爾。

法國籃球協會主席皮耶爾修達（Jean-Pierre Siutat）近期接受訪問，聊到安比德做出決定的始末，他表示安比德2018年首次提及想打國家隊，並優先考慮祖國喀麥隆，再來是法國，最後才是美國。

來到2021-2022賽季，安比德更多次喊話想贏球、想加入法國隊，因此皮耶爾修達和迪奧（Boris Diaw）拼命說服法國政府，才讓安比德及兒子獲得法國護照。但在得到法國護照後，安比德先是因受傷缺席歐錦賽，過沒多久又對外宣示自己是美國人，此時法國再次和安比德確認，安比德仍回覆想為法國效力。

由於要提早備戰奧運，皮耶爾修達希望安比德能在去年10月10日給予明確答覆，最終安比德選擇在截止日5天前「大轉彎」，宣布加入美國隊，成為法國男籃在奧運會上最大勁敵，根據規定，安比德一旦代表美國隊參加國際賽，就無法再為其他國家效力。

皮耶爾修達忿忿強調，一開始不是法國主動詢問安比德，而是安比德自己找上門，法國籃協才努力想出配套措施，且要拿到法國護照並非易事，「我只是努力組建一支球隊，以便在祖國的奧運會取得好成績。」

皮耶爾修達也提到，按照原先的規劃，法國原先打算讓安比德和戈貝爾（Rudy Gobert）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）打「三塔陣容」，如今此消彼長對戰力影響相當大，「美國隊有了他，有哪支球隊能打贏？拜託，完全沒有，這對他來說是條拿到獎牌的捷徑。」