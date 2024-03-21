NBA／貝佛利「too small」嘲諷對手 普里查德：點燃心中怒火
塞爾蒂克今天在主場以122：119險勝公鹿，收下7連勝。公鹿後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）比賽中，對塞爾蒂克長人柯內特（Luke Kornet）做「too small（太小）」嘲諷手勢，普里查德（Payton Pritchard）坦言自己被惹毛。
普里查德是塞爾蒂克替補控衛，本季場均8.4分3.2籃板2.9助攻。貝佛利在一次拋投得分後，嘲諷綠衫軍長人柯內特，結果普里查德大爆發，全場11投7中，投進5顆三分球，拿到19分6籃板，他受訪時說自己被貝佛利激怒，「這點燃我心中的怒火，他試著捉弄我的隊友，所以我確實有點針對他。」
普里查德還從公鹿長人洛培茲（Brook Lopez）手中搶走籃板，引發全場歡呼，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，「每個人都在討論他的投籃能力，但我認為他今年一直用籃板影響比賽，還有防守和速度，他正在成為全面的球員。」
塞爾蒂克與公鹿目前暫居東區前2，這場比賽被外界視為季後賽前哨戰，對此馬祖拉表示，「我知道兩支球隊都有自己的DNA，不會去想太多，不會認為任何事理所當然。」
2023-24 NBA即時比分
▪泰托姆31分助綠衫軍險公鹿 塞爾蒂克拉出7連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言