NBA／貝佛利「too small」嘲諷對手 普里查德：點燃心中怒火

塞爾蒂克今天在主場以122：119險勝公鹿，收下7連勝。公鹿後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）比賽中，對塞爾蒂克長人柯內特（Luke Kornet）做「too small（太小）」嘲諷手勢，普里查德（Payton Pritchard）坦言自己被惹毛。

普里查德是塞爾蒂克替補控衛，本季場均8.4分3.2籃板2.9助攻。貝佛利在一次拋投得分後，嘲諷綠衫軍長人柯內特，結果普里查德大爆發，全場11投7中，投進5顆三分球，拿到19分6籃板，他受訪時說自己被貝佛利激怒，「這點燃我心中的怒火，他試著捉弄我的隊友，所以我確實有點針對他。」

"We gotta play like Payton Pritchard's playing."



Derrick White on PP's hot hand after Patrick Beverley gave them the 'too small' @tvabby pic.twitter.com/ABU3azQeqe — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2024年3月21日

普里查德還從公鹿長人洛培茲（Brook Lopez）手中搶走籃板，引發全場歡呼，塞爾蒂克總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，「每個人都在討論他的投籃能力，但我認為他今年一直用籃板影響比賽，還有防守和速度，他正在成為全面的球員。」

Payton. Pritchard. pic.twitter.com/HRw5igHtnl — Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzellNBA) 2024年3月21日

塞爾蒂克與公鹿目前暫居東區前2，這場比賽被外界視為季後賽前哨戰，對此馬祖拉表示，「我知道兩支球隊都有自己的DNA，不會去想太多，不會認為任何事理所當然。」