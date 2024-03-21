NBA／雷霆亞歷山大本季50次30分 霍姆葛倫神數據比肩歐尼爾

雷霆今天主場迎戰爵士，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到31分7助攻，成為史上第13位單季50場得分達30的球員，幫助雷霆以119：107擊敗爵士，暫居西區第1，領先金塊半場勝差。

除亞歷山大外，長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）全場狂攻35分14籃板，還有3抄截2阻攻，成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）後，首位至少拿下此數據的新秀。爵士則以塞克斯頓（Collin Sexton）砍進25分表現最佳。

雷霆本季三分球命中率39.2%，排聯盟第一，今天只有29.4%。霍姆葛倫受訪時強調，「我們不是一支有進球才能贏的球隊，我們找到其他方法，最後拉開分差。」

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）也大讚爵士隊，「比賽前6分鐘後，我意識到他們是身體素質更強的球隊，這真的很考驗我們。」不過爵士最終仍輸球，近17戰3勝14敗，已落後西區第10的勇士7.5場勝差，打進附加賽機會相當渺茫。