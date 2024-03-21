NBA／「矮湯」相隔710天重返賽場 KD：激勵很多籃球運動員

太陽今天在主場迎戰76人，取得大幅領先，比賽提前進入垃圾時間，「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）獲得機會，相隔710天重返NBA賽場，出賽1分48秒，1投0中，傳出1次助攻，賽後他也在個人社群發文寫道，「重新穿上太陽球衣的感覺真好，很棒的團隊勝利。」

托馬斯2014-15賽季加盟太陽，但當年球隊爆發內鬨，托馬斯季中被交易到塞爾蒂克，他也打出風采，迎接生涯顛峰。2017年3月25日，太陽球星布克（Devin Booker）在塞爾蒂克主場狂轟70分，但當時引發部分綠衫軍球員不滿。湯瑪斯今天受訪時說，「看到布克成長為這樣的球員，真的太棒了，當他砍下70分時我就在塞爾蒂克，我當然知道他的能力。」

Welcome back, @isaiahthomas! 🤩 pic.twitter.com/o6tDvluK7s — Phoenix Suns (@Suns) 2024年3月21日

湯瑪斯今天如願獲得上場機會，太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）表示，湯瑪斯會帶來正面影響，「他的故事和生涯激勵世界上許多籃球運動員，我17歲就認識他，他與當時相比沒太多變化，眼裡仍只有籃球。我相信他能激勵隊友，球隊會在他的影響下，越打越好。」

杜蘭特超越歐尼爾（Shaquille O'Neal），登上歷史得分榜第8名。另外，太陽射手艾倫（Grayson Allen）本季第3度單場投進9記三分球，只僅次柯瑞（Stephen Curry）的5次，他將功勞歸功於隊友布克，「比賽結束後我們坐在替補席上，我告訴他謝謝你，讓我有很多好空檔。」