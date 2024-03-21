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NBA／38歲柯瑞5度三分球破300球 保羅：明年再做到也不會驚訝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞達300顆三分球里程碑。 美聯社
柯瑞達300顆三分球里程碑。 美聯社

賽前已累積297記三分球的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今天碰灰熊隊的第三節開賽就投進單場第3記三分彈，以36歲年紀達到生涯第5次單季三分球突破300球紀錄，隊友保羅（Chris Paul）還笑說：「他明年再做到，我也不會驚訝。」

2009年開啟職業生涯的柯瑞，曾在2015到16賽季締造單季402球紀錄，今年在還有14場例行賽下就達成「300俱樂部」里程碑，是2020到21賽季後首見。

本季柯瑞外線命中率超過4成，且有2場單場投進兩位數三分球紀錄，目前累積301球搖搖領先NBA其他球員，排名第2的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）不過進234球，排名第3的「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）累積220球也遠不及柯瑞。

今天傳出14次助攻的保羅肯定柯瑞的外線功力，就算明年繼續達成也不會覺得意外，「這對他很容易，他一生都致力在投籃，照顧好自己的身體。」

柯瑞2021年和勇士完成續約，4年2.15億的合約從2022到23賽季開始進行，代表2026年合約才會走完，屆時柯瑞是38歲。

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