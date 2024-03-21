NBA／格林與灰熊西班牙長人爆衝突 勇士教頭坦承兩隊有恩怨

勇士今天在主場迎戰灰熊，勇士隊格林（Draymond Green）再度搞事，第二節他挑釁灰熊西班牙籍長人艾爾達瑪（Santi Aldama），接著又和灰熊後衛貝恩（Desmond Bane）發生口角，還不慎撞倒灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins），事後格林和貝恩各吞一次技術犯規。

第二節6分多鐘時，格林在籃下出手後推了艾爾達瑪，還扯對方球衣，裁判當下沒響哨。下一波進攻格林和貝恩發出爭執，造成兩隊球員互相推擠，過程中灰熊總教練詹金斯被格林撞倒，場面雖陷入混亂，但衝突沒有擴大。

BENCHES CLEAR AFTER DRAYMOND AND SANTI ALDAMA GET INTO IT 👀 pic.twitter.com/FRS2atUiIJ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 2024年3月21日

值得一提的是，格林不到1年時間，已和國王隊立陶宛籍長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）、灰狼隊法國籍長人戈貝爾（Rudy Gobert）、太陽隊波士尼亞籍長人諾基奇（Jusuf Nurkic）和西班牙的艾爾達瑪出現衝突，被部分球迷質疑只針對白人球員。

勇士與灰熊前年季後賽打得相當激烈，近年每次交手都火藥味十足，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）受訪時說，「我們和這支球隊有一段歷史，一直很有競爭力。他們很強硬，當我們碰上時，通常會有一些爭執。」

勇士本場團隊傳出43次助攻，創球隊賽季新高，且只有6次失誤，其中老將保羅（Chris Paul）14助攻0失誤，他受訪時說，「我認為當球隊有這麼多出色球員時，打球就變得很容易，例如格林，他的籃球智商真的很高。」