挑戰一口氣下潛深度的極限運動 詹凱翔封王、侯一明摘后

台灣自由潛水發展協會與女子的海、One.意潛團隊舉辦、為期4天的第4屆台灣盃深度賽昨天結束，這場「挑戰一口氣下潛深度」的台灣自由潛水界年度盛事，吸引多國內外高手的關注與參與，競爭最激烈的公開組，男子組由詹凱翔奪冠，女子組由侯一明摘后。

公開男子組競爭激烈，選手有2次的潛水機會，詹凱翔選擇以恆重無蹼下潛及恆重雙蹼下潛兩項深度競賽項目應戰，分別以66和77公尺的表現取得有效成績，卻因在下潛至77公尺深時犯規，成績被倒扣5分，緊隨其後的白柏漢本有機會問鼎冠軍，白在相同的兩項成績分別為66和73公尺，因在回程中不慎遺失標籤（證明抵達宣告深度的信物），被倒扣1分，經加權積分結算，兩人只差0.19分，與冠軍失之交臂；女子組侯一明以恆重無蹼下潛68公尺及恆重有蹼下潛70公尺奪冠。

賽程首日包含公開組與新人組共26位選手參賽。首位宣告成績最深的陳志璿雖然順利摘到90公尺深的標籤，可惜因為淺水昏迷以紅牌（失格）作收，捷克籍選手 Tomas Kondelka 原要挑戰自己保持的61公尺CWTB國家紀錄，也因提早回程、無Tag標籤而被判黃牌。