NBA／總得分超越歐尼爾放眼3萬分 杜蘭特率太陽退76人

太陽隊今天在主場迎戰76人隊,在前三節打完就取得超過20分領先的情況下,最終以115:102輕取76人,而本場比賽太陽杜蘭特(Kevin Durant)拿下22分,也讓他在生涯總得分上超越「大鯊魚」歐尼爾(Shaquille O’Neal)登上歷史第8位,接下來他也將向3萬分發起挑戰。

杜蘭特在本賽季開打前還排在NBA歷史得分榜上第14名,不過本賽季至今僅缺席過7場比賽的他,繳出一張平均27.8分的亮眼數據,讓他在得分榜上一路超越了歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)、海斯(Elvin Hayes)、馬龍(Moses Malone)、安東尼(Carmelo Anthony),登上史上第9名。

而在今天賽前杜蘭特與第8名的歐尼爾也僅有8分差距,第三節他在跳投命中後個人得分也來到10分,正式超越歐尼爾登上史上第8名,歐尼爾也成為本季第6位遭到杜蘭特超車的球員,至於杜蘭特下一步將是挑戰生涯總得分3萬分的成就,以及放眼張伯倫(Wilt Chamberlain)的3萬1419分史上第7名紀錄。

Kevin Durant passing Shaq the most dominant player in NBA history with a mid-range jumper is poetry



