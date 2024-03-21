NBA／公鹿安戴托昆波仍缺陣 末節落後18分差點逆轉塞爾蒂克
公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續因傷缺陣，今天作客東區霸主塞爾蒂克，三節打完落後18分，雖末節展開大反撲，終場仍以119：122落敗。塞爾蒂克拉出一波7連勝，領先東區第2的公鹿11場勝差。
塞爾蒂克主將泰托姆（Jayson Tatum）上半場火力全開，13投8中狂轟23分，綠衫軍第三節持續壓制公鹿，取得18分領先。
末節戰況風雲變色，公鹿打出24：6瘋狂攻勢，追到3分差，替補長人波提斯（Bobby Portis）單節狂轟14分。不過泰托姆最後2分鐘及時回神，塞爾蒂克用穩定的罰球表現，驚險收下勝利。
泰托姆全場攻下31分8籃板，懷特（Derrick White）23分8助攻，布朗（Jaylen Brown）則有21分8籃板。公鹿方面，里拉德（Damian Lillard）拿到32分6助攻，波提斯24分15籃板，米道頓（Khris Middleton）攻下22分6籃板6助攻。
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