快訊

00939被元大證券狂倒10萬多張？達人親揭真相：是供貨給交易市場買賣

血汗！高雄遊覽車禍駕駛疑連開15小時 公路局：最重開罰9萬元

MLB／曾說「不是朋友」成真 大谷翔平解除追蹤水原一平

NBA／曾收賭徒威脅電話 騎士主帥：賭博和比賽從未如此接近

聯合新聞網／ 綜合報導
騎士隊總教練比克斯塔夫。 美聯社
騎士隊總教練比克斯塔夫。 美聯社

MLB日籍球星大谷翔平的翻譯水原一平涉入運動賽事賭博，震驚全球。NBA騎士隊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）今天受訪時透露，自己上季曾收到賭徒威脅，有向聯盟報告此事。

運動賽事賭博在美國蓬勃發展，比克斯塔夫直言這對他的工作帶來困擾，還曾接到賭徒電話，「他們得到我的電話號碼，發送我家的地址、孩子及一些瘋狂資訊。這是危險的比賽，我們走在一條微妙的線上。」

「這帶來額外的壓力，讓大家分心，對球員、教練、裁判及所有參與其中的人來說非常困難。我確實認為我們走在一條非常精細的路線上，對運動博弈多接近比賽以及參與者安全方面，我們真的要很小心」比克斯塔夫說。

比克斯塔夫還說球迷可直接在球場內用手機下注，賭博和比賽間的距離從未如此接近，「毫無疑問這越界了，我們可能領先10分，但賭盤開讓11分，人們就會對我大吼大叫，要我把球員留在場上以達到讓分，這太荒謬了！」

相關新聞

NBA／曾收賭徒威脅電話 騎士主帥：賭博和比賽從未如此接近

MLB日籍球星大谷翔平的翻譯水原一平涉入運動賽事賭博，震驚全球。NBA騎士隊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）今天受訪時透露，自己上季曾收到賭徒威脅，有向聯盟報告此事。 運動賽

NBA／快艇近年盛產最佳第六人 大熱門鮑威爾：能得到是榮譽

聯盟近10季有5季的最佳第六人是快艇球員，本季快艇後衛鮑威爾（Norman Powell）很有機會角逐這個獎項，延續這項優良傳統。 上賽季鮑威爾場均攻下17分，整體命中率47.9%，三分命中率3

NBA／湖人伍德動刀歸期未定 本季只打5場的文森接近復出

湖人中鋒伍德（Christian Wood）2月中因傷缺陣至今，他今天確定完成左膝關節鏡手術，將缺席數周，不確定何時能歸隊。湖人後衛文森（Gabe Vincent）則接近復出，預計例行賽前能歸隊。

NBA／勇士罕見主場勝率不到5成 格林：不能前進一步退兩步

勇士上賽季憑藉33勝8敗主場戰績，拿下西區第6名，避免打附加賽。本季例行賽剩14場，主場戰績只有17勝18敗，「嘴綠」格林（Draymond Green）也不明白發生什麼事，並表達不滿。 勇士昨

NBA／威廉森驚天一灌 美媒：年度最佳灌籃候選者

鵜鶘隊近況正熱，今天以104：91擊敗籃網隊後，近8場比賽收下7勝，當家球星威廉森（Zion Williamson）除貢...

NBA／看好溫班亞瑪超越歷屆DPOY 厄文：我喜歡挑戰他

馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與獨行俠之戰，雖然手感不佳僅有12分進帳，但全場抓下11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。