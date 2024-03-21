NBA／曾收賭徒威脅電話 騎士主帥：賭博和比賽從未如此接近
MLB日籍球星大谷翔平的翻譯水原一平涉入運動賽事賭博，震驚全球。NBA騎士隊總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）今天受訪時透露，自己上季曾收到賭徒威脅，有向聯盟報告此事。
運動賽事賭博在美國蓬勃發展，比克斯塔夫直言這對他的工作帶來困擾，還曾接到賭徒電話，「他們得到我的電話號碼，發送我家的地址、孩子及一些瘋狂資訊。這是危險的比賽，我們走在一條微妙的線上。」
「這帶來額外的壓力，讓大家分心，對球員、教練、裁判及所有參與其中的人來說非常困難。我確實認為我們走在一條非常精細的路線上，對運動博弈多接近比賽以及參與者安全方面，我們真的要很小心」比克斯塔夫說。
比克斯塔夫還說球迷可直接在球場內用手機下注，賭博和比賽間的距離從未如此接近，「毫無疑問這越界了，我們可能領先10分，但賭盤開讓11分，人們就會對我大吼大叫，要我把球員留在場上以達到讓分，這太荒謬了！」
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