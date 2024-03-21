NBA／活塞新秀湯普森因血栓賽季報銷 預計下季能回歸

活塞隊本季已確定無緣季後賽，球團今天宣布新秀湯普森（Ausar Thompson）和長人史都華（Isaiah Stewart）賽季提前報銷。

湯普森因治療血栓整季報銷，他本季出賽63場，平均8.8分6.4籃板1.9助攻，還有1.1抄截0.9阻攻，但三分球命中率僅18.8%。活塞總教練威廉斯（Monty Williams）受訪時說，「很高興醫生發現這件事，從我得到的資訊來看，他們正處理，這是醫療情況。」

據活塞官方說法，湯普森已可以恢復體能訓練，將在例行賽結束後，開始進行籃球活動，預計下季開打前能回歸。

長人史都華則因右腿筋拉傷提前報銷，他本季出賽46場，平均10.9分6.6籃板，三分球命中率38.3%。