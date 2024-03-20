北一女終結「三連亞」睽違12年奪冠 MVP球員盼國外發展挑戰極限

112學年度HBL落幕，其中女子籃球北一女中成功終結3連亞，冠軍賽擊敗普門中學奪冠，校方今天為球員舉行記者會，校長陳智源表示，這是北一女睽違12年再度奪冠，也證明球隊在高強度環境下依舊具競爭力。這次北一女除了奪下冠軍，更是歷史第三支從預賽到決賽14勝奪冠紀錄。校方表示，球員成功除了球場成果，更是校園文化的展現。

「北一女經營球隊不是以奪冠當作唯一的目標」陳智源表示，今年陣容堅強外界也都看好能奪冠，更重視每一位球員，能否從團隊中得到學習跟成長，並激勵球員們挑戰自我、全力以赴，籃球隊19位球員，更是竭盡所能讓球隊更上一層樓，這次冠軍更證明，籃球對團隊、教育優先的理念，依然能夠在高強度比賽取得佳績。

教練駱燕萍表示，今年HBL賽事，從複賽到決賽時間長達一個半月，對球員來說十分煎熬，到最後已經快失去球員慾望，甚至球隊主力之一黃子芸也受傷，但他則給予勉勵「一定要有人跳出來當leader。」更特別和球員個別精神喊話，雖然決賽上半場沒有打出複賽氣勢，但她一點都不緊張，而是在中場提醒球員把該做的都做扎實。

獲選MVP的米靖恩也分享去前夏天他去參加了很多國際賽，也從不同的選手學到不一樣的事情，更對自己期許要跟其他高中生不一樣，很開心自己有做到，也謝謝教練提醒，讓她陷入迷茫時找回初衷，談到未來發展，她透露，想出國看看，學習不同語言與籃球文化，挑戰自己的極限。