NBA／快艇近年盛產最佳第六人 大熱門鮑威爾：能得到是榮譽
聯盟近10季有5季的最佳第六人是快艇球員，本季快艇後衛鮑威爾（Norman Powell）很有機會角逐這個獎項，延續這項優良傳統。
上賽季鮑威爾場均攻下17分，整體命中率47.9%，三分命中率39.7%，最終在年度最佳第六人票選排第4。本季哈登（James Harden）加盟後，鮑威爾出手次數減少，但更有效率，三分命中率提升到43.5%，場均攻下13.9分。
鮑威爾已達出賽65場門檻，他的主要對手是國王隊蒙克（Malik Monk）、騎士隊勒佛特（Caris LeVert）、灰狼隊里德（Naz Reid）、獨行俠隊小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、公鹿隊波提斯（Bobby Portis ）和爵士隊克拉克森（Jordan Clarkson）。
鮑威爾受訪時坦言希望拿下這座獎項，「那會是很大的榮譽，對團隊重要性的認可，也是對我多年來努力打球的證明。我覺得自己是不被看好的人，要靠努力和表現獲得認可和位置，就算有季打得好，下季也不一定有出賽機會。」
快艇過去10年囊括5座年度最佳第六人，克勞佛（Jamal Crawford）和威廉斯（Lou Williams）都得到2個，哈瑞爾也在2019-20賽季獲獎。克勞佛受訪時也稱讚鮑威爾，「他效力聯盟最棒的球隊之一，當球隊需要他時，他就會做到，當他挺身而出時，可以讓其他人走上正軌。」
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