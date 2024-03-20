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NBA／看好溫班亞瑪超越歷屆DPOY 厄文：我喜歡挑戰他
馬刺超級新秀溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今天與獨行俠之戰，雖然手感不佳僅有12分進帳，但全場抓下11籃板並送出6阻攻，優異的防守表現讓他在阻攻榜上持續遙遙領先其他好手，甚至被認為有機會挑戰年度最佳防守球員，而今天攻下28分的獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）就直言，看好溫班亞瑪能繳出優於歷屆年度最佳防守球員的數據。
被認為將是聯盟未來頂梁柱的溫班亞瑪，本賽季至今繳出一張平均20.8分10.4籃板3.5助攻3.5阻攻1.3抄截的亮眼數據，其中場均阻攻領先第二名的爵士凱斯勒（Walker Kessler）多達0.9次，籃板與抄截也排上聯盟第12名與17名，在防守端的影響力在聯盟中已經位居頂尖行列。
而在今天與溫班亞瑪交手後，獨行俠後衛厄文也不諱言指出，溫班亞瑪將擁有超越歷屆年度最佳防守球員的能力，「他毫無疑問能夠打出比過去所有最佳防守球員更好的數據，儘管我不確定今年最終他是否會獲選，但我認為他已經具備了當選這個獎項的所有能力。」
厄文強調，在比賽中挑戰溫班亞瑪的防守對於他來說已經是一種樂趣，因為能在他面前得分，幾乎就代表著能在任何球員面前得分，「他會封阻你的投籃並迫使你做出改變，這也將激發你成為一名更棒的球員。」
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