NBA／鵜鶘近10戰8勝只落後快艇半場 南斯：我們只發揮85%

鵜鶘今天作客籃網，怪物狀元威廉森（Zion Williamson）全場飆進28分，包含一次超狂空中接力配合，幫助鵜鶘以104：91贏球，近8戰取得7勝，只落後西區第4的快艇0.5場勝差。

鵜鶘第二節一度領先籃網24分，雖下半場陷入進攻低潮，但籃網也得不了太多分數，第四節威廉森接管比賽狂攻12分，比賽時間剩4分38秒就變成板凳大戰。值得一提的是，有一球馬歇爾（Naji Marshall）空中接力拋過頭，威廉森展現驚人爆發力及延展性，將球硬塞入籃框，引發網友們讚嘆。

LOOK OUT ZION!!! pic.twitter.com/NIsGT41mhd — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) 2024年3月20日

威廉森全場16投11中拿到28分7籃板，麥凱倫（C.J. McCollum）16分5助攻，南斯（Larry Nance Jr.）攻下13分10籃板。籃網方面，湯瑪斯（Cam Thomas）砍進25分，布里吉斯（Mikal Bridges）只有15分。

鵜鶘贏球後只落後快艇0.5場勝差，南斯受訪時自信表示，「好的球隊不會12月登上顛峰，不會3月登上顛峰。我們只展現85%至90%的真正實力，我們會成為其他隊的難題。」