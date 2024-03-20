NBA／齋戒月厄文拒休砍28分 唐西奇打鐵夜慶幸：他扛起我們

獨俠行隊一哥唐西奇（Luka Doncic）今天對馬刺隊之戰，儘管創下生涯最糟糕的單場投失21球紀錄，還是拿下18分16助攻10籃板帶領球隊獲勝，坦言投籃手感是一場災難，不過獨行俠陣容已經與過去大不同，不需要依靠大量出手或是三分球命中就能贏得比賽。

獨行俠與馬刺展開激戰，兩隊一哥表現都不如預期，唐西奇全場出手27次僅命中6球，頻頻打鐵的表現也創生涯單場最高的投失21球紀錄；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）同樣手感不佳，出手13次僅命中3球，但有12分11籃板6阻攻3助攻的全能演出。

唐西奇手感不佳仍擊敗馬刺，獨行俠本季也完成4戰橫掃對手紀錄，今天攻下全隊最高28分的明星後衛厄文（Kyrie Irving）說：「唐西奇每天都想打出最佳表現，我很欣賞他這樣的心態，他對自己要求很高，但終究只是個人，當他無法投進時，我們必須給予他協助和鼓勵，儘管手感不佳，但今天他依舊充滿侵略性。」

目前因為齋戒月，賽前都無法進食的厄文，今天出賽38分鐘並繳出高水準的演出，總教練基德（Jason Kidd）說：「我們在比賽中多次想把他換下來，都遭他的禮貌拒絕，不斷強調自己不累。」

唐西奇不忘感謝隊友提供火力支援，並認為現在的獨行俠已非只依賴進攻贏球的球隊，「我們不用靠大量的命中三分球也能贏球，今天這樣的手感，之前可能無法贏，但現在陣容已經跟過去不同了。」