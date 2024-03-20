NBA／灰狼禁區沒大人仍難打 約柯奇轟35分16籃板率金塊險勝

金塊隊今天作客灰狼隊主場，在對手3名主力禁區大將都缺陣的情況下，依舊被逼入苦戰，甚至第4節倒數階段多次被追到3分以內的差距，所幸靠穩定罰球以及約柯奇（Nikola Jokic）全場35分16籃板領軍，以115：112險勝灰狼，將雙方勝差維持在1場。

身為西區領先集團的金塊、灰狼，今天賽前無勝差並列西區第2，不過兩軍今天碰頭，灰狼缺少唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）與里德（Naz Reid）三大長人，呈現禁區「無大人」狀態，也成為上半場打完陷入雙位數落後的主因。

不過灰狼的防守在下半場讓金塊付出慘痛代價，金塊第3節僅攻下17分，甚至第4節初遭到灰狼反超前，但第4節中段金塊波特（Michael Porter Jr.）挺身而出，與約柯奇聯手在三分線外連續開砲，幫助金塊在比賽最後1分45秒取得8分領先。

眼看勝利就要到手，灰狼又展開最後一波反撲攻勢，康利（Mike Conley）連續4罰命中後，麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）補上一記三分球讓雙方追到3分差距；儘管金塊隨後又靠著罰球穩住領先，但康利、麥克丹尼爾斯也連續進球，讓雙方在比賽最後4秒仍僅有3分差距，只可惜灰狼最後一擊交由愛德華（Anthony Edwards）執行未能命中，最終以3分差距敗下陣來，讓金塊獨居西區第2。

金塊今天以約柯奇攻下35分16籃板表現最佳，波特與穆雷（Jamal Murray）分別有26分與18分11助攻演出；灰狼則以愛德華拿下30分8籃板8助攻最佳，麥克丹尼爾斯攻下26分，不過在禁區處於劣勢的情況下，最終反撲攻勢仍是功虧一簣。