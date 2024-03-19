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NBA／羅素平湖人單季三分球紀錄 主帥：陣中最棒射手

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
羅素即將打破湖人單一賽季最多三分球紀錄。 法新社
羅素即將打破湖人單一賽季最多三分球紀錄。 法新社

湖人後衛羅素（D'Angelo Russell）今天面對老鷹三分球10投6中，本季三分球累積183顆三分球，超越2005-06年賽季布萊恩（Kobe Bryant）的180顆，追平范艾克索（Nick Van Exel）在1994-95年創下的隊史紀錄。

「能成為湖人單季三分球紀錄的一部分，真的很酷！」羅素談到自己的紀錄里程碑。

羅素在進入2024年後表現逐漸加溫，場均得分突破20分，三分球命中數和命中率也大幅提升，連帶也讓湖人戰績擺脫震盪起伏的狀態，儘管排名仍是在附加賽範圍內，至少展現出能和強權對抗的氣勢。

在湖人例行賽還剩下13場的情況下，羅素將有望成為隊史首位單季三分球突破200顆的射手。談到羅素即將破紀錄，戴維斯表示：「這對羅素個人和我們全隊來說都是一件大事。顯然，先前他身邊發生了不少事，他仍然能做到這一點，這很不容易。我們都支持羅素，他也看到並感受到這份愛。能夠打破這項紀錄對他而言真的很棒。」

儘管湖人每月平均三分球命中率逐步提升，進入三月更是達到全聯盟最佳的44%，不過其外線仍舊有不夠穩定的狀況出現，特別是在關鍵時刻，這成了湖人本季戰績始終無法衝進前段班的因素之一。而羅素持續火燙的三分球表現，也成了球隊能否更上層樓的關鍵。

「羅素毫無疑問是這支球隊中最好的射手，我希望他能夠盡可能保持侵略性，他的外線能力非常出色，我們需要他的三分球火力。」湖人主帥漢姆（Darvin Ham）稱讚。

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