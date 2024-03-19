NBA／批勇士喪失爭前6種子動力 柯瑞：照這樣打是走不遠

勇士今天在主場以112：119不敵尼克，賽後戰績35勝32敗，落後西區第9的湖人1場勝差。當家球星柯瑞（Stephen Curry）受訪時表示，已不在乎是否能拿到第6種子。

尼克主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）因傷缺席18場，上周面對76人比賽復出，沒想到今天賽前又傳出傷勢，不能上場。另外，尼克頭號球星布朗森（Jalen Brunson）第四節被勇士小裴頓（Gary Payton II）墊腳，裁判吹惡意犯規，所幸布朗森無大礙，全場狂攻34分，帶領球隊贏球。

gary payton II lands under jalen brunson's shot pic.twitter.com/966aQXhXrL — ◇ (@2MANYBRIDGES) 2024年3月19日

勇士本季主場戰績僅17勝18敗，柯瑞受訪時談到兩周前有爭奪第6種子的動力，但現在已消失，「我現在不在乎排名，打球的一致性才是最重要的。老實說如果我們都像今晚這樣打，誰在乎你是第幾種子，都不會走太遠。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）認為輸球不是缺乏努力，單純是打得不夠好，「尼克今晚從開賽就很棒，他們身體強壯，打得很有力量。我認為我們不夠好，就是這麼簡單，這很令人失望，因為本周要打3場主場，我們想藉此走上正軌。」