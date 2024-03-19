NBA／愛德華暴力隔扣震驚全場！笑稱要把球衣送給苦主

灰狼今天作客爵士，「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）比賽中上演超狂「顏扣」，震撼全場，他也砍進32分7籃板8助攻，幫助灰狼以114：104贏球，賽後還笑說要把球衣送給苦主柯林斯（John Collins）。

灰狼雙塔戈貝爾（Rudy Gobert）和唐斯（Karl-Anthony Towns）因傷缺陣，首節就陷入12分落後，第二節將分差追到6分，但砍下17分的里德（Naz Reid）傷退。

第三節愛德華獨得12分，將戰局扳平。比賽時間5分半左右時，他面對柯林斯的防守，直接起飛將球「砸」進籃框，如此暴力的畫面讓全場陷入瘋狂，有外媒直呼這是年度最佳灌籃。

ANTHONY EDWARDS OMG 😱🤯 pic.twitter.com/AJP27GCkxG — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年3月19日

這次灌籃讓柯林斯頭部挫傷；愛德華則是手指脫臼，治療後回到場上。末節灰狼打出一波12：1攻勢，其中愛德華攻進13分，最終以10分之差贏球。值得一提的是，愛德華離場前有球迷問他能不能送球衣，他開玩笑表示，「我要把他送給柯林斯。」

愛德華受訪時說，「這是我生涯最好的灌籃，我沒有做慶祝動作，因為手指脫臼了。我一直夢想在這種球員身上扣籃。」

“Can I have your jersey?”



Anthony Edwards: “I gotta give it to Collins.”



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Anthony Edwards reacting to a replay of the dunk pic.twitter.com/gEsoMDMsz6 — Hoops (@HoopMixOnly) 2024年3月19日